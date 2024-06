En direct

19:10 - À Chirongui, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La Nupes était absente lors des législatives à Chirongui. On trouvait un binôme Divers centre en pôle position au premier tour, avec 44,04% des bulletins. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national à Chirongui, un favori aux européennes ? Le résultat du RN sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens à l'échelle locale. Alors qu'au niveau national, les sondages augurent d'un score de plus de 30% pour Jordan Bardella aux européennes en juin, soit une dizaine de points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà progressé 13 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN finisse pas loin des 40% voire plus à Chirongui ce 9 juin.

15:02 - Les électeurs de Chirongui plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Chirongui. Elle rassemblait 44,14% au 1er tour contre 17,91% pour Emmanuel Macron et 17,4% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Macron avec 59,24% contre 40,76%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 3,25% des voix sur place, contre 44,04% pour le binôme Divers centre. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,45%.

12:45 - Le très gros score de François-Xavier Bellamy lors des européennes 2019 à Chirongui Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella attirant 31,61% aux européennes. La liste de François-Xavier Bellamy confisquait la première position avec 31,83%.

11:45 - Chirongui : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Chirongui mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 310 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Chirongui : un aperçu détaillé Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 34,59% dans la commune de Chirongui.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chirongui : les européennes débutent À Chirongui, le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs décisifs de ces européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,78% au premier tour et seulement 53,21% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Chirongui ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 727 personnes en âge de voter au sein de la ville, 49,51% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 39,5% au premier tour, c'est-à-dire 1 867 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.