Une autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Kani-Kéli. Le ticket Les Républicains était en pôle position au premier tour, avec 39,83% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Kani-Kéli à l'issue des européennes ?

Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe localement pour ces européennes 2024. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Kani-Kéli. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir plus de 70% dans la ville cette fois ?