En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 1,91% à Bandrele, contre 8,08% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Bandrele. C'est un candidat Divers centre qui s'y imposait au premier tour, avec 50,43% des bulletins. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Divers centre qui l'emportait.

Si on extrapole la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à environ 55% à Bandrele. Un chiffre qui concorde avec les électeurs déjà arrachés par la formation politique dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

La communauté électorale de Bandrele avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle il y a deux ans. La figure du Rassemblement national terminait avec 49,32% au 1er round. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 67,48%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 1,86% des votes sur place, contre 50,43% pour le binôme Divers centre. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,36%).

11:45 - Élections européennes à Bandrele : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bandrele se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 282 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 369 entreprises démontrent une économie florissante. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.