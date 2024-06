En direct

19:11 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Saint-Prix ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,12% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,8% à Saint-Prix, contre 27,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Prix lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Saint-Prix, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,35% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Prix Avec 17,35%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Prix au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,82% et 20,88% des voix. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,81% contre 32,19% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 15,16%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 33,43% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes très instructives Regarder en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Prix lors des précédentes européennes, avec 27,71% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 17% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Prix Dans la ville de Saint-Prix, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 906 hab/km² et 47,42% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,77% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,4%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 13,35% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,65% à Saint-Prix, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Saint-Prix : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens passés. En 2019, pendant les européennes, le taux de participation atteignait 52,64% au niveau de Saint-Prix (Val-d'Oise), à comparer avec un taux de participation de 47,59% lors du scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Prix À Saint-Prix, l'un des facteurs clés de ces élections européennes sera indéniablement le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle est par exemple susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Prix. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 565 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,08% avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,39% au premier tour, c'est-à-dire 4 307 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,82% au premier tour et seulement 49,02% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Prix pour les européennes ?