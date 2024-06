En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Domont scrutés à gauche Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Domont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,98% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,67% à Domont, contre 22,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,71% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,55% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,08% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Domont A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. On remarque que Domont compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,39% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Domont Dans les isoloirs de Domont, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 20,38%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,57% et 26,35% des votes. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 62,61% contre 37,39% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,89%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 28,49% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 22,25% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Domont Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Domont, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,25% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,39% et Yannick Jadot avec 13,55%.

11:45 - Démographie et politique à Domont, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Domont révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,01%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (65,3%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (80,67%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 655 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,66% et d'une population immigrée de 13,82% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Domont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,84% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Domont : facteurs et implications Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Domont, 71,48% des votants avaient participé. L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Pendant les européennes 2019, le taux de participation atteignait 49,22% au sein de Domont (Val-d'Oise). Le taux de participation était de 44,29% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Domont : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Domont, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,95% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 24,26% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes générations montrent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?