En direct

19:10 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à la Salvetat-Saint-Gilles ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 24,79% à la Salvetat-Saint-Gilles, contre 7,1% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,81% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,19% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 2,82% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à la Salvetat-Saint-Gilles ? Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de la Salvetat-Saint-Gilles plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Chez les électeurs de la Salvetat-Saint-Gilles, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 20,98%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,38% et 21,23% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 37,55% contre 62,45%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,71%, alors que les candidats LREM obtiendront 29,72% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à la Salvetat-Saint-Gilles plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 18,12% des suffrages exprimés, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 18,55% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,79%, vainqueure ici même.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à la Salvetat-Saint-Gilles Dans le cadre de la campagne électorale européenne, La Salvetat-Saint-Gilles se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 25,32% de cadres supérieurs pour 8 524 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 488 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 575 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 21,34 % des résidents sont des enfants, et 4,66 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 357 résidents étrangers, La Salvetat-Saint-Gilles se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,97%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2808,46 euros/mois. Ainsi, à la Salvetat-Saint-Gilles, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - La Salvetat-Saint-Gilles : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À la Salvetat-Saint-Gilles, 66,85% des votants avaient participé. L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,71% dans la commune de la Salvetat-Saint-Gilles. Le taux de participation était de 45,76% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Salvetat-Saint-Gilles : l'abstention en question Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 à la Salvetat-Saint-Gilles. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,68% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 18,72% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui plombe le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine seraient par exemple en mesure d'inciter les habitants de la Salvetat-Saint-Gilles à ne pas rester chez eux.