Résultat des européennes à Brem-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

11:45 - Brem-sur-Mer : démographie et socio-économie impactent les européennes

Quelle influence les électeurs de Brem-sur-Mer exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 35,03% de population active et une densité de population de 164 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 15,34% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (50,75%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 279 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,79%) et le nombre de résidences HLM (4,03% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 45,03%, comme à Brem-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.