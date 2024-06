En direct

19:26 - À Vairé, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 20,16% à Vairé, contre 3,52% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vairé, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,17% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vairé, entre les 20,16% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,8% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Vairé ? Si dans tout le pays, les sondages chiffrent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Vairé plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Vairé. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 28,30% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM (Vairé n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,12% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,96%. Avec 49,9% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,1%.

12:45 - 29,6% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Vairé Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 185 votants de Vairé avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 29,6% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,16% et François-Xavier Bellamy à 13,76%.

11:45 - Analyse socio-économique de Vairé : perspectives électorales Dans la ville de Vairé, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,24% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 58 habitants par km² et 45,89% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 709 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,36%) et le nombre de résidences HLM (2,79% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Vairé mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,2% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Vairé ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 905 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,43% au sein de Vairé, contre un taux d'abstention de 50,36% en 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Vairé : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Vairé ? Le conflit militaire israélo-palestinien est notamment en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Vairé. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 377 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,34% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,57% au premier tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,7% au premier tour et seulement 53,0% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Vairé pour les élections européennes ?