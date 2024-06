Résultat des européennes à Landevieille : l'élection 2024 en direct

18:28 - Que vont choisir les électeurs de Landevieille ?

Le résultat des européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Les sondages d'opinion imaginent un RN à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 36% à Landevieille, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Landevieille n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.