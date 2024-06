Résultat des européennes à la Chaize-Giraud : l'élection 2024 en direct

La Chaize-Giraud avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,34%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 33,44% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 43,62% contre 56,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Chaize-Giraud par la suite, lors des élections du Parlement, avec 31,11% au premier tour, contre 35,56% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme LREM remporter le scrutin.

Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des européennes à l'époque. Le mouvement attirait 31,73% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 17,56% et Yannick Jadot à 15,01%.

11:45 - Élections à la Chaize-Giraud : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment les électeurs de la Chaize-Giraud peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,97% et une densité de population de 388 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 415 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,27%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 26,64%, comme à la Chaize-Giraud, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.