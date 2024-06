En direct

19:13 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Bretignolles-sur-Mer pour ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 4,41% à Bretignolles-sur-Mer, contre 27,16% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Bretignolles-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,73% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Bretignolles-sur-Mer ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Bretignolles-sur-Mer, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,16% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,8% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bretignolles-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,99%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 21,8%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,12% contre 61,88%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bretignolles-sur-Mer par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,52% au premier tour, contre 38,65% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 62,62% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Bretignolles-sur-Mer, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national réunissait 25,16% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 27,16%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bretignolles-sur-Mer En pleine campagne électorale européenne, Bretignolles-sur-Mer est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 112 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 453 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 581 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (29,89 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 59,81% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 68,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1342,56 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, Bretignolles-sur-Mer incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Bretignolles-sur-Mer, quelle abstention aux élections européennes ? L'observation des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, pendant les européennes, parmi les 2 615 personnes en âge de voter à Bretignolles-sur-Mer, 39,24% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,86% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Bretignolles-sur-Mer, 60,0% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Bretignolles-sur-Mer Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bretignolles-sur-Mer, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,42% des votants de l'agglomération, à comparer avec une participation de 81,4% au second tour, c'est-à-dire 3 986 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. L'inflation serait notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Bretignolles-sur-Mer.