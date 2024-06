Jordan Bardella devrait se stabiliser à 30% à Bruyères-le-Châtel si la situation anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bruyères-le-Châtel lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,96%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,1%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,22% contre 60,78%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,63% au premier tour, contre 30,87% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme LREM finir gagnant.

11:45 - Bruyères-le-Châtel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment la population de Bruyères-le-Châtel peut-elle influencer les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,4%. En outre, le taux de familles propriétaires (67,58%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (84,63%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 280 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,46%) et le nombre de résidences HLM (9,71% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bruyères-le-Châtel, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.