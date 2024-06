Résultat des européennes à Saint-Maurice-Montcouronne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Maurice-Montcouronne ? Au niveau local, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Maurice-Montcouronne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Maurice-Montcouronne ? Saint-Maurice-Montcouronne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,61%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 33,6% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,13% contre 63,87%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Maurice-Montcouronne quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,41% au premier tour, contre 30,51% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Maurice-Montcouronne lors des précédentes élections des députés européens, avec 25,78% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 19,26% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 14,45%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Saint-Maurice-Montcouronne Dans les rues de Saint-Maurice-Montcouronne, le scrutin est en cours. Avec ses 27,31% de cadres pour 1 536 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 100 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (91,98 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 50,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 248,81 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Maurice-Montcouronne, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Saint-Maurice-Montcouronne : les tendances Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 43,15% des électeurs de Saint-Maurice-Montcouronne (Essonne), à comparer avec un taux d'abstention de 52,69% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Abstention à Saint-Maurice-Montcouronne : quelles perspectives pour les européennes ? À Saint-Maurice-Montcouronne, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,66% au premier tour et seulement 49,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Maurice-Montcouronne ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,06% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,23% au deuxième tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.