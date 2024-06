En direct

19:14 - Quels seront les reports du vote Nupes à Charly ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 4,8% à Charly, contre 32,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Charly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,79% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Charly ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Les sondages d'opinion prévoient un Jordan Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 22% à Charly, soit dix points de plus également que ses 12,72% dans la ville. Mais Charly n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Charly lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,84%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 15,33%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 27,85% contre 72,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 8,7% au premier tour, contre 32,78% pour le binôme LREM. Sur la commune de Charly, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Charly était composé de la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,3% des suffrages, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 18,96% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 32,84%, couronnée sur place.

11:45 - Le poids démographique et économique de Charly aux élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Charly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31,97% de cadres pour 4 606 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 401 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 487 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (91,2 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 26,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,28%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 54 175 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Charly démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Charly ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les dernières européennes, 41,54% des personnes en capacité de voter à Charly avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,17% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Charly L'un des facteurs principaux des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Charly. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 3 810 personnes en âge de voter au sein de la commune, 82,06% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 86,25% au premier tour, soit 3 286 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,73% au premier tour et seulement 53,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Charly ? La situation géopolitique actuelle est de nature à ramener les électeurs de Charly vers les urnes.