En direct

19:10 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Chaponost ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 5,28% à Chaponost, contre 33,04% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Chaponost, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,96% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Chaponost ? Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des élections européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 24% à Chaponost, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Chaponost ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 15,48% contre 38,24% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 27,84% contre 72,16%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Chaponost en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 38,91% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 67,79%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des élections européennes 2019 à Chaponost Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Chaponost était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,56% des votes, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 17,08% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 33,04%, vainqueure ici même.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Chaponost A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Chaponost foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,14% de cadres supérieurs pour 9 052 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 981 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 794 foyers fiscaux. Dans la ville, 34 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,25 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 257 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,87%, Chaponost est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,61%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 51 318 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaponost incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières élections européennes à Chaponost Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 3 935 personnes en âge de voter à Chaponost, 60,69% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,16% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chaponost pour les européennes À Chaponost, le taux d'abstention constituera l'un des critères clés des européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 58,77% au premier tour et seulement 54,5% au second tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 847 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 82,77% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,33% au deuxième tour, soit 5 506 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.