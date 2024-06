En direct

19:07 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Saint-Genis-Laval ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 5,86% à Saint-Genis-Laval, contre 29,58% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Genis-Laval, le binôme Nupes avait en effet glané 24,6% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Saint-Genis-Laval ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Saint-Genis-Laval, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 16,4% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,36% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Saint-Genis-Laval penchaient pour Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 35,31% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,32% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Saint-Genis-Laval. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 16,36%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 69,82% contre 30,18% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Saint-Genis-Laval en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 36,26% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 63,88%.

12:45 - À Saint-Genis-Laval, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Saint-Genis-Laval était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,58% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,65% et Jordan Bardella avec 16,4%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Genis-Laval : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de Saint-Genis-Laval peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,94% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 1651 habitants par km² et 43,96% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 654 euros/an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 8 109 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,89% et d'une population immigrée de 9,59% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,16% à Saint-Genis-Laval, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Genis-Laval ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 55,68% des personnes aptes à voter à Saint-Genis-Laval avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,49% lors des européennes de 2014. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Saint-Genis-Laval ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention à Saint-Genis-Laval. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,32% au premier tour et seulement 48,89% au second tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 14 744 personnes en âge de voter dans la commune, 23,08% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 19,43% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.