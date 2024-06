En direct

19:17 - Sur qui vont se porter les 31,56% de la Nupes à Briis-sous-Forges ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Briis-sous-Forges, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,56% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,4% à Briis-sous-Forges, contre 28,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Briis-sous-Forges, un favori aux européennes ? Si on extrapole la progression du RN anticipée par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 22% à Briis-sous-Forges. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà grattés par les lepénistes dans la commune entre les européennes 2019 (12,57%) et Marine Le Pen en 2022 (16,28% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

15:02 - Déjà des résultats à retenir Dans la ville de Briis-sous-Forges, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 16,28%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,9% et 20,61% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,95% contre 71,05%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,76%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 36,72% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Briis-sous-Forges, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,65% des suffrages. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,45% et Jordan Bardella avec 12,57%.

11:45 - Briis-sous-Forges : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Briis-sous-Forges, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 336 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,72%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, représentant 32,17%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,08%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,89%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, de 7,6% à Briis-sous-Forges, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Briis-sous-Forges : analyse du pourcentage de participation aux européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Au fil des dernières consultations politiques, les 3 419 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,17% des inscrits sur les listes électorales de Briis-sous-Forges (Essonne), à comparer avec un taux d'abstention de 51,63% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Briis-sous-Forges : les européennes débutent À Briis-sous-Forges, l'une des clés de ces européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,4% au premier tour et seulement 46,58% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Briis-sous-Forges pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,07% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 23,11% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.