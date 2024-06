Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. La liste Bardella pourrait s'afficher à 30% à Fontenay-lès-Briis si la tendance annoncée par les intentions de vote à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Les inscrits de Fontenay-lès-Briis plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,76% contre 30,58% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,64% contre 60,36%. Le RN n'a pas plus convaincu à Fontenay-lès-Briis quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,05% au premier tour, contre 31,93% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Fontenay-lès-Briis, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.