Résultat des européennes à Vaugrigneuse : l'élection 2024 en direct

La liste Bardella devrait se situer à 30% à Vaugrigneuse si la tendance décrite par les sondeurs à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vaugrigneuse lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,74%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,61%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 42,51% contre 57,49%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 22,64% au premier tour, contre 29,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:45 - Élections à Vaugrigneuse : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment la population de Vaugrigneuse peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,56%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,95%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,12%), témoigne d'une population instruite à Vaugrigneuse, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.