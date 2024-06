En direct

19:09 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Bruay-sur-l'Escaut pour ces élections européennes ? Une autre interrogation de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bruay-sur-l'Escaut, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,71% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 2,33% à Bruay-sur-l'Escaut, contre 8,09% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Bruay-sur-l'Escaut : les 8,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,88% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Bruay-sur-l'Escaut, une liste RN favorite ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. On remarque que Bruay-sur-l'Escaut compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 51,51% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 46,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Bruay-sur-l'Escaut. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 42,51% au 1er round et surtout 56,03% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 46,63% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,97% et Emmanuel Macron troisième avec 16,23%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 68,59%, devant Emmanuel Macron à 31,41%.

12:45 - À Bruay-sur-l'Escaut, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 51,51% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 8,09% et Manon Aubry à 7,45%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 1771 habitants de Bruay-sur-l'Escaut passés par les isoloirs.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bruay-sur-l'Escaut aux élections européennes La structure démographique et socio-économique de Bruay-sur-l'Escaut définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 41% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 22,35%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 659 euros/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,51%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (11,13%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bruay-sur-l'Escaut mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,9% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Participation aux européennes à Bruay-sur-l'Escaut : les chiffres clés Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Bruay-sur-l'Escaut, 74,02% des votants avaient participé. Au fil des dernières années, les 11 363 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 44,34% des personnes en âge de participer à une élection à Bruay-sur-l'Escaut avaient pris part au scrutin. La participation était de 34,27% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bruay-sur-l'Escaut : les européennes débutent À Bruay-sur-l'Escaut, le niveau de participation constituera incontestablement un critère décisif du scrutin européen. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 67,54% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 68,2% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 620 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record. La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Bruay-sur-l'Escaut.