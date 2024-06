En direct

19:11 - À Beuvrages, que vont décider les électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections des députés à Beuvrages, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,14% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,21% à Beuvrages, contre 12,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 12,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,26% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le RN favori à Beuvrages pour les européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour cette élection. À Beuvrages, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,2% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 37,71% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Le résultat de l'élection la plus récente apparait comme un indice intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un excellent résultat pour le RN à Beuvrages. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 35,22% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Nupes (Beuvrages ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,71% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,87% et Emmanuel Macron troisième avec 17,94%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,61%, devant Emmanuel Macron à 40,39%.

12:45 - À Beuvrages, Jordan Bardella au sommet en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 39,2% des votes s'étaient tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 12,22% et Manon Aubry à 10,12%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi 744 habitants de Beuvrages passés par les bureaux de vote.

11:45 - Comment la composition démographique de Beuvrages façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Beuvrages, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 2194 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 27,24%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1949,69 euros/mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,94%) et le nombre de résidences HLM (41,22% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Beuvrages mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,76% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Beuvrages Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 945 personnes en âge de voter à Beuvrages, 57,22% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 67,62% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Beuvrages ? Le taux de participation constituera un critère déterminant de ces européennes à Beuvrages. La situation géopolitique actuelle est en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Beuvrages (59192). Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,73% des votants de l'agglomération, contre une participation de 68,73% au premier tour, ce qui représentait 3 110 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,63% au premier tour. Au second tour, 39,93% des citoyens se sont déplacés.