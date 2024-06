En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Anzin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,53% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,36% à Anzin, contre 12,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Anzin ? Au niveau local, le résultat du RN à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Anzin semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage Rassemblement à Anzin ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Anzin. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 35,55% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes (Anzin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,11% au premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,94% et Emmanuel Macron troisième avec 16,34%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,24%, devant Emmanuel Macron à 36,76%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Anzin, avec 44,07% des voix, soit 1457 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 12,04% qui avait elle-même devancé la liste Manon Aubry avec 8,59%.

11:45 - Élections européennes à Anzin : un éclairage démographique Quelle influence la population d'Anzin exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,02% et une densité de population de 3732 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 600 euros par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (24,7%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (12,97%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Anzin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,15% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Anzin, quelle participation aux précédentes européennes ? L'étude des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 59,55% des inscrits sur les listes électorales d'Anzin (Nord). L'abstention était de 68,04% lors du scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Anzin, 74,59% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Anzin L'un des facteurs importants de ces européennes 2024 sera le niveau d'abstention à Anzin. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières seraient capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Anzin (59410). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 35,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 36,39% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 67,45% au premier tour et seulement 66,46% au deuxième tour.