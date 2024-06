En direct

19:09 - À Saint-Saulve, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 3,62% à Saint-Saulve, contre 21,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Saulve, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,89% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Saint-Saulve ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si au niveau national, les sondeurs dessinent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Saulve plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste du pays à Saint-Saulve lors de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 30,04% des suffrages dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,05% contre 51,95%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 27,41% des votes sur place, contre 42,51% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,97%).

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Saint-Saulve il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 29,65% des voix, soit 1203 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 21,78% et Yannick Jadot à 11,36%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Saulve Dans la ville de Saint-Saulve, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Dans la ville, 18,47% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,97% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,78%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 665 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,47%) et le nombre de résidences HLM (27,64% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Saulve mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,86% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes à Saint-Saulve Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Saint-Saulve, 66,9% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, durant les européennes, parmi les 4 213 personnes en âge de voter à Saint-Saulve, 49,04% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 59,42% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Saint-Saulve ? L'un des critères clés de ces élections européennes sera incontestablement le taux d'abstention à Saint-Saulve. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 71,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,25% au premier tour, ce qui représentait 5 876 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,45% au premier tour et seulement 42,31% au second tour.