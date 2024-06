En direct

19:08 - Les supporters de la Nupes observés La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Bruz, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,52% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 8,62% à Bruz, contre 30,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - À Bruz, une liste RN favorite ? Le résultat de la liste Bardella va être le déterminant au niveau local pour ces élections des députés européens. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 21% à Bruz, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Bruz n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Bruz ? Dans la ville de Bruz, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 13,46%, la patronne du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 38,2% et 19,95% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 75,93% contre 24,07% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 11,4%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 38,50% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Bruz se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 56,34%.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Bruz Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Bruz, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,39% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 20,02% et Jordan Bardella avec 11,72%.

11:45 - Bruz : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Bruz, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,92% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,37%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 980 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,57%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,48%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 11,27% à Bruz, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Bruz La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 46,59% des personnes en capacité de participer à une élection à Bruz avaient déserté les urnes, contre une abstention de 54,48% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Bruz ? L'une des clés des élections européennes sera incontestablement la participation à Bruz. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 13 388 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 78,0% étaient allées voter, contre une participation de 77,16% au second tour, c'est-à-dire 10 337 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres inciter les électeurs de Bruz (35170) à s'intéresser plus fortement de l'élection.