L'autre interrogation qui entoure ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,44% des voix dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,8% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,78% à Mériel, contre 19,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le score de Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces élections européennes 2024. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mériel semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mériel lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,75%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,06%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,55% contre 58,45%. Le RN n'a pas plus convaincu à Mériel par la suite, lors des législatives, avec 22,04% au premier tour, contre 28,18% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mériel, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.