En direct

19:13 - À Jonquières, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,77% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,6% à Jonquières, contre 17,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Jonquières, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par la liste Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections. À Jonquières, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,37% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 36,73% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Jonquières plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Jonquières. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 47,05% au 1er round avant un formidable 60,16% au deuxième sur la circonscription de la zone. Le RN a même enregistré plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La présidente du mouvement avait rassemblé 36,73% au premier tour et 60,45% au deuxième dans la ville.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Jonquières en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 39,37% des voix s'étaient portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,04% et Yannick Jadot à 9,28%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi pas moins de 700 électeurs de Jonquières.

11:45 - Jonquières : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La composition démographique et socio-économique de Jonquières façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Avec une densité de population de 215 hab par km² et 46,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,97% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,37%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 734 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,01%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,71%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Jonquières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,31% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Jonquières Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 5 363 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, 52,71% des inscrits sur les listes électorales de Jonquières (Vaucluse) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 46,27% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Jonquières ? L'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Jonquières. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière énergétique et économique sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Jonquières. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 701 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 22,45% étaient restées chez elles, contre une abstention de 22,02% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.