En direct

19:07 - Qui vont désigner les supporters de la Nupes à Mandelieu-la-Napoule ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 9,17% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,29% à Mandelieu-la-Napoule, contre 21,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 21,54% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les habitants de Mandelieu-la-Napoule ? Le score en faveur de la liste Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mandelieu-la-Napoule semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les européennes La ville de Mandelieu-la-Napoule avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la patronne de l'ancien Front national écrasait le match avec 29,79% au 1er tour. Nouvelle déflagration au deuxième tour face à Macron avec 55,11%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 20,92% des votes sur place, contre 33,46% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (70,42%).

12:45 - À Mandelieu-la-Napoule, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Mandelieu-la-Napoule, avec 31,5% des bulletins valides (2924 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 21,54% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 16,69%.

11:45 - Élections européennes à Mandelieu-la-Napoule : un éclairage démographique Dans la commune de Mandelieu-la-Napoule, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 712 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,3%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 274 euros/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 9 775 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,68% et d'une population immigrée de 9,40% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 43,28%, comme à Mandelieu-la-Napoule, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Mandelieu-la-Napoule : retour sur l'abstention aux dernières européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Mandelieu-la-Napoule, 55,22% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 48,22% des électeurs de Mandelieu-la-Napoule avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 52,38% en 2014.

09:30 - Participation à Mandelieu-la-Napoule : les leçons des précédentes élections À Mandelieu-la-Napoule, l'un des facteurs déterminants des européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure d'impacter la participation à Mandelieu-la-Napoule (06210). Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 19 140 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,66% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,86% au premier tour, soit 14 902 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.