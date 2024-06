En direct

19:09 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-François ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-François. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 37,30% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Saint-François lors des européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, au niveau local. À Saint-François, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,67% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,13% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Saint-François ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,13% contre 46,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle s'imposera finalement au second avec 67,68% contre 32,32% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-François par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,04% au premier tour, contre 37,30% pour le binôme Divers gauche. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Divers gauche l'emporter.

12:45 - 26,67% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Saint-François Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, était arrivée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite glanait 26,67% des votes, devant Nathalie Loiseau à 17,9% et Yannick Jadot à 11,76%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-François A mi-chemin des élections européennes, Saint-François foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 004 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 3 093 entreprises, Saint-François se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (38,12 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 720 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,83%, Saint-François est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 561 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 24,64%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Finalement, Saint-François incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-François : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des élections antérieures ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 969 personnes en âge de voter à Saint-François, 17,16% étaient allées voter. La participation était de 17,24% il y a 10 ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-François : l'abstention en question L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Saint-François. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 51,02% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 51,92% au second tour, ce qui représentait 6 185 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui grève le budget des foyers français pourrait entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-François (97118).