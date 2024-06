En direct

19:07 - À Sainte-Anne, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Une autre question qui entoure ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Sainte-Anne. C'est cependant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 54,80% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Sainte-Anne ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections des députés européens localement, comme au niveau national. A noter : Sainte-Anne compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,4% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête à la dernière présidentielle à Sainte-Anne C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Sainte-Anne lors du premier tour de la présidentielle, avec 55,7%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,75%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 69,55% contre 30,45% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 8,22% au premier tour, contre 54,80% pour le binôme Divers gauche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Divers gauche gagner le scrutin.

12:45 - 23,4% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sainte-Anne Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 23,4% des voix, soit 524 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,67% et Yannick Jadot à 11,12%.

11:45 - Sainte-Anne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Sainte-Anne est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 24 281 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 780 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 6 866 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,16 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 1 696 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2273,49 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,38%, annonçant une situation économique fragile. En somme, à Sainte-Anne, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Sainte-Anne : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des scrutins européens antérieurs ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, 85,53% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Anne avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 91,15% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Election à Sainte-Anne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin, lors des européennes à Sainte-Anne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 70,58% au premier tour. Au deuxième tour, 61,46% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Sainte-Anne ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 52,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,82% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.