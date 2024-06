En direct

19:08 - À Monteux, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 16,21% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 3,23% à Monteux, contre 16,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 16,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,97% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le RN à Monteux lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Monteux semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Monteux ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le RN à Monteux. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 42,35% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 62,55% au second, le portant au sommet à l'échelle communale (Monteux n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La patronne du parti avait rassemblé 38,71% au 1er tour et 60,86% au 2e dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 1874 votants de Monteux avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait séduit 41,41% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,15% et Yannick Jadot à 10,1%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Monteux : ce qu'il faut savoir Comment la population de Monteux peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 324 hab par km² et 46,57% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 13,95% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,12%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 266 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,87%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Monteux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,7% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Monteux : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, au moment des européennes, 51,58% des inscrits sur les listes électorales de Monteux (Vaucluse) avaient pris part au vote. La participation était de 45,03% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Monteux À Monteux, l'un des critères clés de ces européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet modifier la stratégie de vote des citoyens de Monteux. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,71% au second tour, c'est-à-dire 7 123 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.