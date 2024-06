Résultat des européennes à Montpellier : des chiffres déjà connus

En direct

17:56 - À Montpellier, une liste Bardella favorite ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des européennes sera très instructif. À Montpellier, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,33% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,43% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits de Montpellier plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 12,43%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Montpellier au premier tour de la présidentielle en 2022. La candidate était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 40,73% et 22,45% des voix. Le second tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 72,17% contre 27,83% pour Le Pen. Avec 10,81%, le RN sera devancé ensuite par les 41,15% des candidats Nupes au premier tour des législatives. Une moyenne calculée sur l'ensemble des votants de la ville, comptant 5 circonscriptions sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats Nupes vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Montpellier Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montpellier lors des précédentes élections des députés européens, avec 22,77% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,53% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,33%.

11:45 - Élections européennes à Montpellier : un éclairage démographique Quel impact auront les électeurs de Montpellier sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 19,84% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 45,24% de population active et une densité de population de 4881 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (61,03%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 72 984 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,96% et d'une population immigrée de 17,90% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 14,96% à Montpellier, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Montpellier L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 46,3% des personnes en capacité de participer à une élection à Montpellier s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 40,66% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Montpellier À Montpellier, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,64% au premier tour. Au second tour, 56,08% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 34,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 27,55% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.