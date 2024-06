En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Cayenne, qui va prendre avantage des voix de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Cayenne. On trouvait un ticket Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 47,00% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Cayenne ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen, au niveau local, comme dans le reste de la France. A noter : Cayenne compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,63% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Cayenne ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Cayenne lors du premier tour de la présidentielle, avec 52,01%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,72%. Elle s'imposera finalement au second avec 65,49% contre 34,51% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Cayenne quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 4,48% au premier tour, contre 47,00% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Cayenne Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 29,63% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Yannick Jadot à 17,28% et Nathalie Loiseau à 15,89%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 895 électeurs de Cayenne.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Cayenne La démographie et la situation socio-économique de Cayenne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 51% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 30,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2119,81 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 41,22% et d'une population immigrée de 34,86% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,54% à Cayenne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Cayenne L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, 86,17% des personnes habilitées à voter à Cayenne avaient boudé les urnes. L'abstention était de 91,48% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Cayenne, 67,82% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Cayenne ? Ce 9 juin, lors des européennes à Cayenne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 75,46% au premier tour et seulement 71,48% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Cayenne ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 24 790 personnes en âge de voter au sein de la commune, 61,75% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 59,94% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.