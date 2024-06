En direct

19:07 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Kourou scrutés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,68% à Kourou, contre 18,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. La Nupes était absente lors des législatives à Kourou. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 55,57% des bulletins. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Kourou ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale. À Kourou, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,13% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,04% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Kourou avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,04%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 47,73% des voix. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 54,66% contre 45,34% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Kourou quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,47% au premier tour, contre 55,57% pour le binôme Divers gauche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Divers gauche gagner le scrutin.

12:45 - À Kourou, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 25,13% des votes, soit 399 voix, face à Yannick Jadot à 19,21% et Nathalie Loiseau à 18,07%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Kourou A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Kourou apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24 612 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 705 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (41,24 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 9 319 résidents étrangers, soit 37,57% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2830,73 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 30,18%, synonyme d'une situation économique tendue. À Kourou, où les moins de 30 ans correspondent à 53% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Kourou Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 24 851 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 1 698 personnes aptes à participer à une élection à Kourou avaient pris part au scrutin (soit 16,95%), contre une participation de 13,24% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Participation à Kourou : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Kourou, l'un des facteurs importants des européennes sera le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 77,62% au premier tour et seulement 69,8% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Kourou ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 58,22% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 59,53% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.