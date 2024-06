Résultat des européennes à Cellettes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Cellettes : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cellettes comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 310 logements pour 2 686 habitants, la densité de la commune est de 122 hab par km². Avec 141 entreprises, Cellettes offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,35 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,74 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 50,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 7,75%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 998 €/an. Cellettes manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.