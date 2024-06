En direct

19:08 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Cestas pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était élevée à 26,54% à Cestas, contre 9,64% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Cestas, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,64% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (6,11% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,56% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,27% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Cestas avant les européennes ? Le résultat de Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection des députés européens à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondeurs prévoient un RN à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières élections européennes. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 26% à Cestas, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Avantage Hayer à Cestas ? La ville de Cestas avait accordé à Marine Le Pen 17,85% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 34,13% et 18,58% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 68,4% contre 31,6% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 14,95%, le RN sera devancé ensuite par les 38,96% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Cestas il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen achevait la campagne troisième, avec 16,46%, derrière Nathalie Loiseau avec 26,54% et Yannick Jadot avec 16,56%.

11:45 - Cestas : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Cestas se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 27,62% de cadres pour 16 789 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 1 462 entreprises, Cestas offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (92,28 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 292 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,03%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2984,42 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, à Cestas, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Cestas : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%. Au cours des dernières années, les 17 070 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des européennes 2019, 8 571 électeurs de Cestas (Gironde) avaient participé au vote (soit 61,56%), à comparer avec une participation de 52,43% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Cestas : scrutin en cours L'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 sera le niveau de participation à Cestas. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,95% au sein de l'agglomération, contre une abstention de 19,84% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à ramener les citoyens de Cestas (33610) dans les isoloirs.