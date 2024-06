En direct

19:07 - À Gradignan, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 8,89% à Gradignan, contre 28,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Gradignan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,75% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,3% pour Yannick Jadot, 2,4% pour Fabien Roussel et 2,59% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Gradignan, entre les 28,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,79% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Gradignan, une liste Bardella favorite ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 localement, comme au niveau national. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion calculent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 20% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Gradignan plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 13,21%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Gradignan au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,34% et 23,73% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 26,41% contre 73,59%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,05%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 38,79% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - 28,91% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Gradignan Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux européennes de l'époque sur place. Il se classait troisième, avec 12,58%, contre Nathalie Loiseau avec 28,91% et Yannick Jadot avec 18,95%.

11:45 - Gradignan : élections européennes et dynamiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Gradignan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,3% ont plus de 75 ans. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,25%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,02%) et le nombre de résidences HLM (16,8% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, de 10,4% à Gradignan, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gradignan ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Durant les élections européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 57,86% des inscrits sur les listes électorales de Gradignan (Gironde), contre une participation de 49,02% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Gradignan À Gradignan, l'un des critères forts de ces élections européennes 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,91% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 79,16% au premier tour, soit 13 844 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,99% au premier tour. Au deuxième tour, 54,44% des votants se sont déplacés. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?