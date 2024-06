En direct

19:06 - Les supporters de la coalition de gauche scrutés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 9,83% à Pessac, contre 26,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Pessac, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,93% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Pessac ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très analysé. À Pessac, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,36% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 13,58% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Pessac Avec 13,58%, c'est un score trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Pessac au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,06% et 26,18% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 26,6% contre 73,4%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 10,8%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 36,93% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Pessac Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Pessac lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 26,2% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,12% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 13,36%.

11:45 - Pessac : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Pessac définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,54%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,36%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,57% et d'une population immigrée de 10,12% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 14,01% à Pessac, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Perspectives de la participation lors des élections européennes à Pessac La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Pessac, 67,08% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières années, les 67 522 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 22 502 inscrits sur les listes électorales de Pessac (Gironde) avaient pris part au scrutin (soit 53,38%). La participation était de 45,18% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Pessac : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Pessac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages serait capable de modifier les choix que feront les électeurs de Pessac. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 43 198 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,73% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,32% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,93% au premier tour. Au second tour, 48,89% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Pessac pour les élections européennes ?