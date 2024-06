Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Champagne-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,6% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,41% à Champagne-sur-Oise, contre 22,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Champagne-sur-Oise semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Champagne-sur-Oise ?

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Champagne-sur-Oise avec 24,71% contre 26,2% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,96% contre 55,04%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 23,61% au premier tour, contre 29,60% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Champagne-sur-Oise, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, confirmant l'échec du RN.