À Vernouillet, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 11,67% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 11,59% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

11:45 - Vernouillet : élections européennes et dynamiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Vernouillet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 18,94% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux important de cadres, atteignant 31,28%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,86% et d'une population étrangère de 12,43% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,25% à Vernouillet, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.