En direct

19:13 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Charbonnières-les-Bains ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 3,15% à Charbonnières-les-Bains, contre 40,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Charbonnières-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,74% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Charbonnières-les-Bains, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Indicateur clé pour ce dimanche : Charbonnières-les-Bains compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 11,26% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Charbonnières-les-Bains penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Chez les électeurs de Charbonnières-les-Bains, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 11,74%, la cheffe de file du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Éric Zemmour à 44,61% et 12,23% des suffrages. Le second round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,44% contre 24,56% pour Le Pen. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Charbonnières-les-Bains en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 48,79% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 80,86%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Charbonnières-les-Bains Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Charbonnières-les-Bains lors des précédentes européennes, avec 40,69% des votes. La liste se plaçait devant celle de François-Xavier Bellamy avec 19,98% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 11,47%.

11:45 - Charbonnières-les-Bains : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Charbonnières-les-Bains est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 39,84% de cadres supérieurs pour 5 311 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 695 entreprises, Charbonnières-les-Bains est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (82,66 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 174 résidents étrangers, soit 3,32% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,65%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4461,73 €/mois. À Charbonnières-les-Bains, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Charbonnières-les-Bains Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Charbonnières-les-Bains, 58,31% des électeurs avaient participé. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Pendant les dernières européennes, parmi les 2 502 personnes en âge de voter à Charbonnières-les-Bains, 58,8% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,08% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Charbonnières-les-Bains pour les élections européennes Le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères principaux de ces européennes 2024 à Charbonnières-les-Bains. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure d'impacter la participation à Charbonnières-les-Bains. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 14,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 16,37% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,34% au premier tour. Au second tour, 43,6% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Charbonnières-les-Bains ?