En direct

19:08 - À Écully, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 37,93% à Écully, contre 4,25% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Écully, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,31% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Écully, entre les 37,93% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Écully ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Écully semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Écully ? Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 11,44% contre 39,68% pour Emmanuel Macron et 14,13% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 73,52% contre 26,48% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Écully, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 36,43%, alors que le RN sera derrière à 7,52%. Écully optera d'ailleurs pour un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 56,67%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux européennes de l'époque sur place. La tête de liste RN arrivait troisième, avec 12,41%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 37,93% et François-Xavier Bellamy avec 19,52%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Écully Dans la commune d'Écully, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,26%. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,34%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,06% et d'une population immigrée de 12,09% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 12,64% à Écully, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - À Écully, quelle participation aux européennes ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%. Au fil des dernières années, les 18 687 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,2% dans la commune d'Écully, contre une abstention de 54,85% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Écully : scrutin en cours L'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Écully. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants d'Écully . Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,85% au second tour, c'est-à-dire 9 177 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,64% au premier tour et seulement 48,47% au deuxième tour.