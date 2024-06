En direct

19:10 - Les voix de la coalition de gauche observés Une autre question qui entoure ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 15,95% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,05% à Dardilly, contre 36,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Dardilly avant les européennes ? Si en France entière, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 22% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Dardilly ? Chez les électeurs de Dardilly, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 13,81%, la fille de Jean-Marie Le Pen était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 40,7% et 14% des votes. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 71,1% contre 28,9% pour Le Pen. Avec 9,39%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 40,32% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Dardilly choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 61,53%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections de 2019 à Dardilly Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux élections européennes de l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen se classait loin derrière, avec 12,52%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 36,03% et François-Xavier Bellamy avec 16,41%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Dardilly et leurs implications électorales À Dardilly, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec une densité de population de 616 hab/km² et un taux de chômage de 8,09%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,9%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,4%) et le nombre de résidences HLM (15,1% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, évalué à 7,93% à Dardilly, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Dardilly Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,07% dans la commune de Dardilly. L'abstention était de 51,73% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Dardilly sont lancées À Dardilly, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,67% au premier tour. Au deuxième tour, 48,1% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,35% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,27% au premier tour, ce qui représentait 5 490 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.