En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Tassin-la-Demi-Lune ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,4% des suffrages dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,15% à Tassin-la-Demi-Lune, contre 33,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Tassin-la-Demi-Lune ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tassin-la-Demi-Lune semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 39,3% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,67% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle en 2022 à Tassin-la-Demi-Lune. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 13,98%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 28,45% contre 71,55%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,12%, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 37,93% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - 33,34% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Tassin-la-Demi-Lune Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Tassin-la-Demi-Lune était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 33,34% des votes, devançant la liste de François-Xavier Bellamy avec 16,67% et Yannick Jadot avec 14,75%.

11:45 - Tassin-la-Demi-Lune : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Tassin-la-Demi-Lune se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 28,8% de cadres supérieurs pour 22 676 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 2 360 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,06 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 1 559 personnes (6,94%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 41,9% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 752,76 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Tassin-la-Demi-Lune incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Tassin-la-Demi-Lune : la mobilisation des habitants aux européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 7 564 personnes en âge de voter à Tassin-la-Demi-Lune, 52,43% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 48,0% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Tassin-la-Demi-Lune À Tassin-la-Demi-Lune, le niveau d'abstention sera sans nul doute un critère fort des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,93% au premier tour et seulement 49,69% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 76,59% au deuxième tour, c'est-à-dire 11 701 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.