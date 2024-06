En direct

19:28 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Warcq ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 3,56% à Warcq, contre 21,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Warcq, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,36% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,42% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 1,42% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Warcq, entre les 21,11% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Warcq lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Warcq semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Warcq penchaient pour Le Pen à la présidentielle La commune de Warcq avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne de l'ancien FN s'imposait avec 32,05% au premier tour. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 54,66%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 25,7% des voix sur place, contre 30,61% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (62,78%).

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Warcq, avec 34,44% des électeurs (155 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,11% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 8,89%.

11:45 - Warcq : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la commune de Warcq, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 8,56% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 43,85% de population active et une densité de population de 140 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (17,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 438 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,38%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,68%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Warcq mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,01% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Warcq : un regard approfondi L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 46,79% dans la commune de Warcq, à comparer avec un taux d'abstention de 59,08% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Sur le plan national, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Warcq, 73,73% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Warcq ? L'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Warcq. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,28% au premier tour et seulement 57,04% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Warcq ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,18% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,87% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.