Résultat des européennes à Solaize : l'élection 2024 en direct

11:45 - Solaize : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Solaize, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 3 082 habitants répartis dans 1 270 logements, cette ville présente une densité de 363 habitants par km². Ses 254 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,75 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 26,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 4,78%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2996,9 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. En résumé, Solaize incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.