En direct

19:10 - À Irigny, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,81% des voix dans la localité. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,53% à Irigny, contre 24,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Irigny pour les candidats RN ? Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Les sondeurs prédisent un RN à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 29% à Irigny, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Irigny n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Irigny ? Dans la ville d'Irigny, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 20,09%, la patronne du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,64% et 20,58% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 62,99% contre 37,01% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,41%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 27,89% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Irigny en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Lors des européennes à l'époque, la liste du Rassemblement national avait réuni 19,32% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 24,28%.

11:45 - Élections européennes à Irigny : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des européennes, Irigny fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 867 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 798 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,39 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 421 résidents étrangers, Irigny est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,15%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2776,77 €/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Irigny montre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Irigny : le niveau d'abstention Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections passées. Lors des dernières élections européennes, 46,79% des personnes aptes à participer à une élection à Irigny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,88% il y a dix ans. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Irigny, 68,69% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Irigny Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Irigny ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,01% au premier tour. Au second tour, 48,08% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,24% des votants de l'agglomération. La participation était de 76,53% au second tour, soit 4 863 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.