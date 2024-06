En direct

19:13 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Vernaison ? Une autre question de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 19,61% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,05% à Vernaison, contre 29,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Vernaison ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste de la France. À Vernaison, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 17% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,67% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Vernaison avait voté pour Marine Le Pen à 16,67% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 35,84% et 18,05% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 68,4% contre 31,6% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,02%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 32,31% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 17% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 29,13%.

11:45 - Vernaison : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A la mi-journée des européennes, Vernaison fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 140 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 393 entreprises, Vernaison est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 37 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,62 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 258 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 859 €/an, la ville désire un avenir prospère. Pour résumer, à Vernaison, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Vernaison : retour sur l'abstention aux dernières européennes Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières années, les 5 224 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 45,16% des inscrits sur les listes électorales de Vernaison (Rhône) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,4% pour les européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Vernaison À Vernaison, l'abstention constituera l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,09% au premier tour et seulement 49,74% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Vernaison pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,87% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 77,31% au second tour, soit 2 565 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.