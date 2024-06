En direct

19:07 - À Guyancourt, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Guyancourt, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,05% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,91% à Guyancourt, contre 27,19% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Guyancourt Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Guyancourt. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Guyancourt ? La ville de Guyancourt avait accordé à Marine Le Pen 11,72% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec 35,04% et 29,6% des voix. Le deuxième round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,24% contre 24,76% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Guyancourt, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 39,05%, alors que le RN restera derrière à 9,71%. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Guyancourt était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,19% des voix, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,21% et Jordan Bardella avec 10,79%.

11:45 - Guyancourt : élections européennes et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Guyancourt mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,08% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 52,31% de population active et une densité de population de 2138 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage important de cadres, représentant 31,28%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,36% et d'une population étrangère de 9,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,08% à Guyancourt, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Guyancourt ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 29 891 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 50,2% dans la commune de Guyancourt. Le taux d'abstention était de 58,87% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Guyancourt L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Guyancourt. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Guyancourt. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 30,21% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 24,08% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,72% au premier tour et seulement 52,16% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Guyancourt ?