Résultat des européennes à Toussus-le-Noble : l'élection 2024 en direct

18:27 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Toussus-le-Noble lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très observé. Si dans toute la France, les instituts de sondage prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 22% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Toussus-le-Noble ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 15,44% contre 39,09% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,41% contre 70,59%. Le RN n'a pas plus convaincu à Toussus-le-Noble par la suite, lors des élections des députés, avec 11,22% au premier tour, contre 38,49% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de suffrages, avec 73,73% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux européennes localement. La tête de liste RN se classait loin derrière, avec 12,35%, contre Nathalie Loiseau avec 37,85% et Yannick Jadot avec 14,78%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Toussus-le-Noble Dans les rues de Toussus-le-Noble, le scrutin est en cours. Avec ses 40,6% de cadres pour 1 157 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 121 entreprises, Toussus-le-Noble permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 41 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,43 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 18,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 62,12% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 338,32 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Toussus-le-Noble, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Toussus-le-Noble : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? En 2019, lors des élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,86% au sein de Toussus-le-Noble. La participation était de 55,14% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Toussus-le-Noble, 53,29% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Toussus-le-Noble L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Toussus-le-Noble. Les habitants des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 855 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 14,85% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 15,89% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.