Résultat des européennes à Villiers-le-Bâcle : l'élection 2024 en direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Villiers-le-Bâcle Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. On remarque que Villiers-le-Bâcle fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 13,9% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Villiers-le-Bâcle ? La ville de Villiers-le-Bâcle avait voté pour Marine Le Pen à 13,41% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 34,24% et 23,05% des bulletins exprimés. Et elle échouait aussi au second tour avec 27,16% contre 72,84%. Avec 10,2%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 40,43% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Villiers-le-Bâcle Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Villiers-le-Bâcle lors des précédentes élections des députés européens, avec 24,24% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 21,21% dans la localité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 13,9%.

11:45 - Villiers-le-Bâcle : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Villiers-le-Bâcle contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 49,36% de population active et une densité de population de 206 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,3% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 53,55%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,46%) et le nombre de résidences HLM (4,17% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (54,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villiers-le-Bâcle, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Villiers-le-Bâcle : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des derniers scrutins européens, les 1 118 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 65,12% au niveau de Villiers-le-Bâcle. Le taux de participation était de 59,62% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Villiers-le-Bâcle ? À Villiers-le-Bâcle, la participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Villiers-le-Bâcle. Au second tour de l'élection présidentielle, 16,67% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 14,27% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.